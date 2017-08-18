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﻿康文署：救生員拒用醫療器材屬不當

2017-08-18 列印
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　　港九拯溺員工會、政府拯溺員總工會等多個救生員工會，早前要求政府提升救生服務水平及釐清醫療器材使用資格，並呼籲會員暫停使用醫療氧氣。康文署昨與多個工會代表舉行特別會議，惟雙方仍未達成共識。

　　康文署助理署長（康樂事務）霍李湘玲重申，救生員具備使用相關醫療用品的資格，若有人拒絕使用心臟去顫器等醫療器材進行拯救，署方將視之為不當行為，不排除作紀律處分。

不排除作紀律處分

　　工會代表則指，使用有關器材須具備專業醫護資格，要求署方先處理法律責任問題，並全面性提升救生員達至院前輔助醫療水平，包括設立救生員訓練學校，並提高救生員聘請學歷由小六提高至中五或中六。
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