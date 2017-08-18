﻿不准「玩弄」歷史 須主動自我監管 避官方嚴管內地手機遊戲出走

股王騰訊旗下的吸金手機遊戲《王者榮耀》早前遭內地官媒炮轟，令騰訊股價一度下跌，內地手遊市場因此人心惶惶。據熟悉內地手遊行情的港商透露，不少遊戲商已配合內地政策，主動自我監管，包括打擊身份證生成器、設遊戲年齡限制及分級制等，每隻遊戲須為此額外多支付一、兩萬元成本。業界更相信，今次手遊風波將直接帶動內地手遊海外發行生意，藉此避過內地對手遊的規管。



內地手機遊戲市場近年快速增長，騰訊旗下的王牌手遊《王者榮耀》去年手握五億六千六百萬名內地遊戲用戶，今次卻遭官媒狙擊，為內地手遊市場敲響警號，遊戲商人人自危。



業界須自律 增開發成本



投身中港兩地遊戲業務的港商、四方創意有限公司商務拓展總監衛頌德表示，內地有近二百家新的小型遊戲公司在搵生意，大家都以騰訊馬首是瞻，其他遊戲商將跟隨作類似監控，如打擊身份證生成器、為遊戲設年齡限制、甚至強制玩家玩了一定時間便要停機等，「現時內地雖無強制業界為手機遊戲進行分級，但觀乎以往內地網上遊戲，政府也曾出手規管遊戲設計，包括限制人物角色的衣着，不可以露膊及穿太短的褲子等，相信業界在這方面也要開始自律。」他估計，每隻遊戲須額外支付一、兩萬元的開發成本。



香港遊戲產業協會主席施仁毅創辦的智傲集團也跟內地遊戲商合作，開發一款以電視劇集為藍本的手遊，因牽涉版權，故遊戲須以港商名義發行，惟於三月送審，至今已五個多月仍未獲批文，等待時間較內地公司長，打入內銷市場一樣困難，「內資通常未到兩個月便獲得發行權，我們的遊戲並非內容有問題，只是『香港製作』被當局視作『外資』，起碼等上半年才能完成審批」。



歷史人物為敏感題材



內地官媒早前直斥《王者榮耀》「玩弄」歷史，使「幾千年來人們熟知的歷史人物變得面目全非」。施仁毅相信，歷史人物將因此成為敏感題材，審批過程將遇到更多「麻煩」，故他日後也不打算再觸碰此類題材，決定轉攻其他範疇，「武俠遊戲應該最安全，內地政府都認同了金庸的史觀，甚或自創的武俠人物都好。」



手機遊戲和開發商6waves創辦人周邦亮，近年也專攻遊戲代理市場，集中代理內地及南韓遊戲，「內地遊戲在日本市場大受歡迎，就如《戰國幻武》以日本戰國時代作為背景，配襯日本畫風及配音聲效等，成功做到本地化」。他坦言，現時內地市場對手遊的規管愈見明顯，將進一步刺激「內地遊戲、海外發行」的生意增長，「內地早年要求遊戲先取得版號，才可在內地『上架』及宣傳，對業界來說，已多了申請程序，因而推使不少遊戲走向海外市場『搵食』」。