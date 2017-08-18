﻿安全意識差 體能不足 修樹師考牌肥佬照開工

近日一宗修樹工人失足墮地意外，引起修樹工程「無王管」的關注。有業界坦言，近年本港湧現大批非持牌攀樹師，冒險上樹修剪，引致險象環生。有前攀樹師考牌官坦言，攀樹師要求嚴格，本港合格率僅約五成，部份考生安全意識不足，甚至不夠力氣攀樹，惟行內資歷限制寬鬆，考試「肥佬」仍可修樹，加上園藝公司低價搶標後，為節省成本常聘用無經驗者，致意外叢生。



中華樹藝師公會會長歐永森曾擔任攀樹師考牌官約十年，他指參加攀樹師考試的考生中，大部份是做慣修樹工作的園丁，惟不少人缺乏安全意識，包括選錯樹椏支點綁繩索、在上樹的過程不慎被繩結困住、無法於樹上平衡、在爬樹繩角度超過四十五度情況下，未有再加安全繩固定，甚至有人連考試都忘記戴頭盔、護目鏡等基本裝備。



除了安全意識，考生氣力、體能亦是攀樹師考試的重要考量，歐永森續說：「有些人已年屆五、六十歲，頂住一個『籮咁大』的肚腩，爬樹三分鐘便開始氣喘，又漲紅了臉，攀樹師不是『拼命三郎』就可以做到，考生須通過三十分鐘攀樹測試。」惟他直指，現時樹木辦並未強制要求修樹工作必須由攀樹師負責，故考生於牌照試中「肥佬」，日後亦能回到原來的崗位繼續修樹。



修樹工作不用領牌



國際樹木學會香港分部主席王卓粵亦指，攀樹師的考核要求嚴格，過去的合格率只有約五成，本港只有一百多人取得攀樹師資格。他直言，本港現時沒有明文規定修樹工作必須由攀樹師負責，「反正都無王管，就算有業界用『土法』完成，都不會有法律責任，於是傾向用較便宜的方法完成工作。」



歐永森知悉行內有園藝公司以低價搶標，並聘請無樹藝經驗的工人，其安全意識較考試「肥佬」的園丁更差；除了徒手爬樹，亦以「梯駁梯」的方式攀上超過六、七米高的樹，過程卻不佩戴安全帶，若樹枝不勝負荷折斷，工人隨時倒地受傷。有不願具名的行內人更透露，曾目擊有園藝公司以吊臂車直接吊起工人修樹，而非於懸吊工作台上工作，「這樣做不止危險，更是犯法。」



物管人員外行管內行



即使負責修樹的人員具備相關資格，亦不代表修樹工程可安全完成。有承接私人屋苑修樹工程的園藝公司負責人陳先生（化名）坦言，曾有物業管理人員以樹木過高影響單位景觀為由，要求他將屋苑內的樹木由六米高減至三米高，「直接『截頂』對樹木的傷害很大，以後隨時有手尾跟。」他認為政府除了要教育公眾，不可隨便斬樹及為樹木「截頂」外，亦應要求管理公司每年聘請專家進行樹木評估，「等我們可以跟報告做，而不是外行管內行。」



