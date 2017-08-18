﻿九龍城舊樓外牆有價 叫價260萬候收購機會

港府連番推出「辣招」壓抑樓價，部份投資者轉投另類物業市場，有業主趁勢放售冷門物業。九龍城新近有一幅大廈外牆推出市場承拍，叫價二百六十萬元，有投資者指，外牆短期可出租作廣告用途，長遠可博取舊樓收購；灣仔區更湧現「買平台送間屋」情況，開拍價僅六十三萬元。



《東周刊》報道，引起關注的外牆位於九龍城太子道西路段轉角處，拍賣部份是寧興樓單邊二樓至天台外牆。大廈樓高四層，地舖分別租予食肆及抵押行，一樓租予珠寶商戶，二至四樓為住宅單位。樓齡雖逾四十三年，惟外牆保養仍尚算不俗，未見裂痕或油漆剝落，整幅外牆現時僅一樓的其中兩個窗戶貼有珠寶廣告。



是次物業透過環亞拍賣行推出承拍，拍賣師曾傑俊指，大廈位於太子道西行車天橋旁，天橋上行駛的車輛遠遠可看到，「買家可以將廣告位間細出租，或者聯同單位業主將整幅外牆出租，可收到更高的租金。」



「不能掛大型廣告，恐怕不夠搶眼，效果不夠好。」專吼另類物業投資的凶宅投資者伍冠流看過該外牆後估算，若將外牆劃細出租，每月總租金收入逾五千元，單以租金回報而言，逾兩厘勉強可接受。他指出，外牆廣告客源窄，租金回報不算高，往後須負責大廈外牆維修等費用，打理麻煩，他說：「短期睇廣告收益回報，長遠則等收購，不過最緊要睇埋入貨價！」



若以樓齡作考慮，寧興樓預期不是區內重建的先頭部隊，他對外牆情有獨鍾，背後原因與大廈相隔僅數步之遙，一個施工中商住地盤有關。



此外，位於灣仔謝斐道的商住大廈樂居樓有業主將持有的部份平台推出拍賣，開拍價六十三萬元。從拍賣行展示的照片可見，並非只拍賣一個平台，而是一間面積約三百方呎的單位，間隔兩房一廳，裝潢殘舊，頂部更是由鐵皮覆蓋，但在港島地段，以開拍價計，折合呎價不足二千一百元，看來吸引。連同上述「平台屋」，同層原來共有四間同類平台單位。