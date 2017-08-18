﻿一村成事 數鄉和應 歷史村莊辦民宿

城規會日前通過荔枝窩村營辦度假屋，以及提供客家文化體驗課程的申請。先例一開，本港其他具文化特色的村落亦被看好有力發展民宿。有鄉議局執委指，具三四百年歷史的大浪西灣適合推行歷史文化遊，鴨洲地質亦深具特色。有環團質疑民宿會導致垃圾過多及污染問題，有台灣文化保育界人士提出，增加配套亦要平衡村落文化風格。



城規會上周五通過香港鄉郊基金申請，復修沙頭角荔枝窩十二間村屋，改作度假屋用途，營運民宿和舉辦客家文化活動。當局只要求申請人確保排水渠、化糞池、消防設施和交通服務能滿足訪客需求。有份給予基金意見的沙頭角區鄉事委員會副主席曾玉安稱，項目可將已荒廢的鄉郊活化，亦是本港首次將村落變成民宿。



鄉議局執委邱榮光認為，西貢大浪西灣的村落已有三四百年歷史，保留大量瓦頂建築，深具文化發展潛力。大浪西灣是本港最早有天主教傳入的鄉郊村落之一，至今保留一座天主教堂和學校。他指，目前村內只剩數十人居住，不少房屋已丟空，年前亦有團體在該處推行復耕計劃及修葺房屋。由市區來往大浪西灣約需數小時，遊人即日來回，玩樂時間縮短，若該處設立民宿，遊人不必走馬看花，更多時間探索當地文化歷史。



環團憂帶來污染



鄰近沙頭角的鴨洲和附近的吉澳，亦被看好發展生態旅遊和民宿。鴨洲因島嶼形狀似一隻半浮於水面的鴨子而得名，島上有一個因海水天然沖蝕而造成的「鴨眼」，是遊人「打卡」熱點。香港地貌岩石保育協會主席蔡慕貞表示，鴨洲位處香港地質公園內，有罕見的紅色角礫岩。吉澳大部份地質屬沉積岩，但亦有部份是火山岩，遊人可同時觀賞兩種岩石。



北區區議員溫和輝表示，設有碼頭的沙頭角沿海村落如鳳坑、谷埔和榕樹凹均具條件發展為鄉郊民宿，村內已接駁水電設備，亦有街燈，修繕現存硬件不算太複雜。生態價值方面，谷埔和榕樹凹毗連「具重要生態價值的河溪」下游河段，鳳坑沿海西部河口亦有紅樹林，部份地段已被劃為自然保育區。



長春社總監蘇國賢認為，即使鄉郊民宿數量有限，仍會為原本人跡罕至的村落帶來更多人流，帶同膠樽、膠袋等廢物污染環境，不少村落內並無排污渠，只有化糞池，民宿所產生的污穢物會在鄉郊地區被處理，一旦工程設計不善會污染水源。



早在鄉村設立民宿的台灣，在平衡鄉村發展和文化保育上的經驗，正好讓本港借鏡。台灣好基金會執行長李應平認為，規劃者必須先跟當地鄉親深入討論，讓鄉親知道未來發展方向及尊重他們的意見；發展前亦要仔細考慮交通、垃圾處理等配套，並考慮應否為每日遊覽人數設限，增加配套的同時亦要平衡村落文化風格。