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﻿免費公共Wi-Fi將擴至公園街市

2017-08-18 列印
　　今天人人機不離手，網絡漸漸成為必需品。政府自二○一四年起推出「Wi-Fi連通城市」公私營合作試驗計劃，首批獲覆蓋的政府場地包括香港文化中心、伊利沙伯體育館和孫中山紀念館等，目前約五十間機構合共提供逾一萬九千八百個免費公共Wi-Fi熱點，協助尋找熱點的「Wi-Fi.HK」流動應用程式下載量也超過二十四萬次。

　　創新及科技局副局長鍾偉強昨在計劃推廣日暨嘉許禮上表示，會盡量開放政府場地，由私營營辦商出資安裝設備及提供設有免費使用時段的公共Wi-Fi服務。未來數月，四個服務營辦商會將免費公共Wi-Fi服務，推展至公園休憩處、公共交通交匯處、陸路口岸和街市等更多政府場地。
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