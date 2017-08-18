﻿改編歌曲趣味教化學 人氣阿Sir：讀死書不行

「超級高溫，齊來煉金。」一首改編自張國榮名曲《沉默是金》的《齊來煉金：化學篇》MV，由教物理及化學的中學老師，林伯強、李偉瀚製作，短短一個多月熱爆網絡。兩位玩大咗的阿sir人氣爆燈，更化身組合「科創李林」，二人直言「死讀書」行不通，希望能讓改編歌成為新時代教材。



曲中一句「氧化鋅於水裏面會往下沉」將刻板沉悶的化學知識，糅合膾炙人口的旋律中，產生強烈「化學作用」在網絡瘋傳，人人琅琅上口。《東周刊》報道，教物理的林伯強外表文靜內斂，但諗頭多多，早有編曲經驗；教化學的李偉瀚卻鬼馬搞笑，唱歌唱得多，但編曲卻是首次。



兩人任職不同中學，去年中透過網絡認識，合力創作出多首集搞笑與教學於一身的歌曲。久經「甩拍子」、「鬆郁矇」等撞板嘗試後，今次找來《沉默是金》改編，終成他們的代表作。



新曲內容圍繞主角到礦坑挖掘金銀寶藏，卻因沒有溫習化學知識，看見「暗淡黃光線以為是金」，又將「鋁鈉鉛竟當做是銀」，險些失落寶藏。二人邊唱更邊扮鬼扮馬，炎炎夏日下帶齊道具、樂器到石礦場通山跑，藉此勉勵學生好好溫習，勿走捷徑。



「這個世代很多學生都不喜歡死讀書。」李偉瀚指，並非要標籤新世代，只是這確實是現今的風氣，「再用舊時那套無人會理你。」林伯強則直言：「說穿了就是教育娛樂化。」不能像以前的老師般一言堂，而是順應時代變遷調整教學方法，「幼稚園都有唱遊，我的女兒是唸口簧來背英文字，為何長大就沒有這支歌仔唱？」



自言不知KOL（網絡紅人）為何物的兩位老師，不自覺間走在潮流最前線，「希望有朝一天，愈來愈多不同學科的老師加入創作教育歌！」他們更透露仍有十首歌曲未公諸天下，除了學術歌曲，更有自傳曲目，「敬請大家熱切期待！」