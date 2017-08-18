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﻿紅磡舊樓電錶起火 七住客送院

2017-08-18 列印
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　　紅磡一幢舊樓昨午發生梯間電錶火警，有七名住客走火警時吸入濃煙不適及跌傷送院。昨午一時許，正進行大廈外牆維修工程及有圍網的明安街一至二十九號一幢唐樓，二樓梯間冒出濃煙起火，大廈數十名住客發現紛紛狼狽逃生。

　　警方接獲多名市民火警報告及有人報稱被困後，大批十多輛消防及救護車趕抵現場。消防到場疏散及救出數十名住客到地下安全地方，其間有七名男女（三個月至三十六歲）住客吸入濃煙不適及跌倒輕傷，其中一名女住客獲救時，鼻部沾黑，各傷者事後獲送院，治療後無大礙。消防開喉約一小時後將火警救熄，調查後初步相信二樓梯間電錶起火。
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