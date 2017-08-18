﻿街頭藝戰士——盡情唱 終圓夢 C AllStar旺角街頭打入紅館

「一開始人哋想睇我哋乜料，之後發現又唱得幾好聽，慢慢就聚咗一班粉絲，由旺角跟到去紅館。」二○一○年起到街頭賣唱的C AllStar，是香港Busking的先驅之一，當年剛出道，未受大眾關注，到旺角街唱十四周，開始打響名堂，走進樂壇主流，奪得組合金獎多年，在一四年終於一圓「紅館夢」，向數萬名歌迷情深獻唱，今年十月他們再度在紅館會見樂迷。由喧鬧街頭，踏上燈光繽紛專業歌台，他們的故事，證明只要心燃燒，終可成就自己的傳奇。記者：鄭翠碧 攝影：郭顯熙



「我哋堪稱歌手界Busking始祖！」提起七年前於街頭演唱的回憶，何建曦（Jase）搶先雀躍地說。C AllStar○九年中成立，一○年年初，他們到北京為歌曲《白色信件》拍攝MV，期間在街上唱歌自娛，沒想引來途人圍觀，遂把帽子放在地上，還得到人民幣五元打賞。這次街頭賣藝經歷，令他們萌生在旺角行人專用區演唱的念頭，藉此練膽量、練唱功，每逢星期六就去旺角，由晚上八時唱到十一時，一唱十四個星期。



「當時busking未成氣候，商戶同住宅好多投訴。」街頭賣藝文化尚未普及，C Allstar敢於打頭陣，遇到困難也特別多。除了表演場地局限於西洋菜南街，又會被警察查身份證，「我哋當時好green，一般人行街，都係鍾意就聽吓，唔鍾意可以黑面走，如果面皮薄啲，會受唔住。」C AllStar當時剛成軍，知名度不高，飽嚐冷眼與挫敗。



街頭點唱 男子組磨練風格



不過，街頭的確是一個磨練場所。「呢個操練令我哋面皮厚，練到舞台膽量同即時反應，我哋開始分工，夾到彼此默契，仲有練EQ，就算見到人哋走都唔會太唔開心。」他們一口氣數出不少在街頭中的得着，其中頗為關鍵的，是建立表演方式的雛形，並為其後的歌唱事業奠下基礎。



「要留住觀眾，其中一個玩法係俾人哋點唱，然後我哋清唱Acapella（無伴奏合唱），當時形成咗呢個表演風格，之後無論入學校唱歌、接表演，就算係第一次喺紅館開演唱會，我哋會用返點唱呢個方法同觀眾互動，拉近大家距離。有時客戶都提出點唱環節，成為我哋一個固定表演方式。」的確，點唱與Acapella，成為C AllStar鮮明的象徵。



街頭成長，名聲鵲起。「途人反應愈來愈好，圍住我們個人圈愈來愈大，有時唱到熄燈大家都唔願走。」聚集一班忠實粉絲，傳媒開始報道，C AllStar成名了，不再只是「喺旺角唱歌嘅嗰隊」。適逢一○年三月他們推出第一張專輯，返回旺角行人專用區開簽唱會，反應熱烈。樂壇嶄露頭角，加上一○年年底一曲《天梯》驚為天人，一炮而紅，自此橫掃不少獎項，四年間兩度於紅館開演唱會。



四個小伙子，出身學界歌唱比賽，起初沒有大型唱片公司支援，自言沒外表沒身材，走偏鋒，由街頭直闖樂壇，成為當紅歌手。不過，他們仍舊熱愛街頭，幾乎每年平安夜，也到尖沙咀唱歌，「係同歌迷嘅約定！」



（系列三之三）