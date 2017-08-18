﻿工程師歌藝升呢 街頭唱到舞台

由紛擾的街頭，步入寂靜的錄音室，還有JL Music旗下歌手楊智遠（Siu Yuen），他街頭賣唱四五年，加入朋友的唱片公司當歌手，去年推出首張個人專輯，一步一步實現夢想。



Siu Yuen出身港大醫學工程系，本來打算畢業後當專業人士，一次機緣巧合，他發掘了自己對音樂的興趣和天賦。一一年港大百周年校慶，校方招募了一個合唱團演唱紀念歌曲，成員志同道合，其中幾位事後自組興趣小組—JL Music，由Jay Lee（JL）帶領繼續唱歌，Siu Yuen是當中一員。其後，他有幸被許冠傑邀請到演唱會演出，發現自己原來喜愛舞台，開始萌生做歌手的想法。



「強烈想畀人聽到自己嘅歌！」Siu Yuen大學二年級至今不定期到尖沙咀碼頭、時代廣場等地表演，唱自己和他人的歌，唱了四五年，有時收入不差，一個多小時約有五百元打賞。在街頭被人賞識，為他帶來不同的工作機會，但他開始發現要處理相關行政原來十分麻煩：「我想專注做好音樂。」同時間，朋友JL創立的JL Music逐漸變成一間本地唱片公司，業務包括藝人管理及唱片發行，於是他跟JL合作，一四年簽約成為旗下歌手，並於去年發行首張個人專輯《給自己》。



目標推國語專輯銷台



由街頭藝人變成歌手，Siu Yuen指工作分別不大，但對自己的要求更為嚴格。「喺街頭彈錯少少都未必好明顯，但去到室內場，就會察覺到瑕疵，所以要更加精細。」他希望建立自己的特色：「我會接舞台劇做，唔止帶畀我音樂上的經驗，亦有內在修養，咁樣我先可以有嘢output出嚟，去話畀人聽點解要聽我。」



不斷練歌、街唱、寫歌的Siu Yuen，終圓了當歌手的夢，他說身份的轉變，對他來說並不是一下子的升級，而是一點一滴累積而來的成果，「腳踏實地行每一步，慢慢就會接近目標。」他下一個目標，是推出國語專輯，打入台灣市場。