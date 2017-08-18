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﻿親子王facebook 送英語學習券總值$30,000！

2017-08-18 列印
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　　話咁快開心嘅暑假就到尾聲喇！想仔女可以延續愉快嘅心情，喺開學後重拾學習興趣？即參加遊戲就有機會得到由《親子王》特別送出嘅ABC Pathways School課程禮券（總值三萬元），等小朋友可以喺無壓力嘅環境下學習Band One英語，學得輕鬆又開心，成效自然事半功倍啦！創校十五周年嘅ABC Pathways School，獲「劍橋大學英語考試局」委任為「劍橋英語官方考試中心」，主張Happy Learning，按學童程度編班，聽、說、讀、寫樣樣有，生動有趣，你嘅仔女點可以錯過呀！

　　即日至八月二十四日，大家只要到「親子王facebook專頁」參加簡單問答遊戲，就有機會獲得ABC Pathways School一千五百元課程禮券，名額二十名。想贏獎，秒速參加啦！
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