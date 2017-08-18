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﻿「蒙眼纜車體驗」為奧比斯籌款

2017-08-18 列印
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　　昂坪360將於九月二十三日，舉辦全港首個纜車慈善籌款活動「蒙眼纜車體驗」，市民即日起可到網址www.orbis.org/np360event報名及訂票，捐款一百三十五元起支持奧比斯，捐助者可免費坐來回纜車、玩360護眼嘉年華，並獲得顏色筆禮物同證書，讓市民利用視覺以外的感官，三百六十度欣賞大嶼山風光，同時為救盲工作出一分力，活動中所有纜車套票收入將全數捐給奧比斯，而活動當日的「蒙眼纜車體驗」不設現場購票。
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