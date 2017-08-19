﻿20死逾百傷 港女腳傷 西班牙連環恐襲 11港旅團避險

西班牙加泰隆尼亞區過去兩天接連發生恐襲。當地周三一小鎮發生爆炸，掀起恐襲浪潮；翌日巴塞隆拿旅遊熱點蘭布拉大道發生客貨車撞人群；約八小時後，一百公里以外一個度假小鎮又有狂徒駕車撞向人群，他們再以刀斧行兇時，被警員擊斃。警方懷疑三宗案件有關，合共釀成二十人死及逾百人受傷，當中一名香港女子受輕傷。伊斯蘭國已承認責任。目前有十一個香港旅行團共三百多人在當地，各旅行社因應情勢，改變行程。



巴塞隆拿時間周四下午約五時（本港時間前晚約十一時），市中心著名景點蘭布拉購物大道（Las Ramblas）發生恐襲，事發時大批遊客在閒逛及觀看街頭表演，一輛白色貨車突然撞向人群。有目擊者指客貨車「Z字形」高速行駛，剷上行人路撞向人群和踏單車的人，很多人走避不及捱撞，不少人倒臥血泊，呻吟慘叫聲四起。大批警員和救護人員趕到現場，封鎖該區拯救傷者及搜捕兇徒。



當局指，客貨車最少撞死十四人，另逾百人受傷，死傷者來自十八個國家，包括法國、澳洲、愛爾蘭及中國等。本港入境處接獲一宗求助個案，在現場的一名香港女子走避時受傷。據悉，女傷者二十歲，與朋友往當地旅遊，她扭傷腳部並無大礙。



IS承認發動襲擊



極端組織伊斯蘭國（IS）承認責任。警方指，目擊者見到客貨車撞人後，司機逃走。警方先後拘捕四名疑犯，當中包括二十八歲摩洛哥裔男子歐卡貝爾（Driss Oukabir），當局懷疑他在現場附近租用涉案汽車。據報，一名自稱是歐卡貝爾的男子事發當晚到警署，報稱自己身份證明文件被十八歲的弟弟穆薩（Moussa Oukabir）偷去，警方將其拘捕。警方正搜捕其弟穆薩，他疑是涉案的司機。



巴塞隆拿發生恐襲前的一晚，該市以南二百公里外阿爾卡納爾市一間房屋發生爆炸，疑有人製造炸彈時出事，導致一死十六人受傷。當局不排除恐怖份子企圖在客貨車內裝滿爆炸品，再將車駛到巴塞隆拿鬧市引爆。



小鎮車撞人 警轟斃五兇手



車撞人恐襲後約八小時，巴塞隆拿西南一百一十二公里外的海灘度假勝地坎布里爾斯亦發生車撞人群，兇徒乘坐的車輛撞倒三名途人後，隨即直撼設置路障的警車。五名持刀及斧的兇徒落車，一名警員擊斃其中四人；餘下一名兇徒逃走，並以刀刺向一名途人的臉，他最終被另一名警員擊斃。警方其後他們身上發現假的爆炸裝置。



旅遊業議會總幹事董耀中表示，現時共有十一個旅行團、三百名團友在西班牙及葡萄牙旅遊。全部人安全，部份旅行團今明兩日抵達巴塞隆拿。他表示，為確保旅客安全，部份旅行團或輕微調整行程。