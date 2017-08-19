﻿舉國哀悼 美斯慰問遇難者家屬

巴塞隆拿是萬千球迷擁護的西甲勁旅巴塞隆拿的根據地。連日發生恐襲後，牽動全球球迷的心，多名球星包括美斯（見圖）和基斯坦奴朗拿度（C朗）均表示對恐襲悲憤，並向死難者家屬和傷者致以慰問。西班牙政府宣佈全國哀悼三日。各國亦紛紛悼念，法國巴黎艾菲爾鐵塔案發當晚關燈致哀。



擁有加泰隆尼亞和意大利血統、現時效力巴塞隆拿的三十歲阿根廷球星美斯在Instagram發帖：「我們心愛的巴塞隆拿遭受恐襲，我希望向死難者致哀，全力支持受害者的家人和朋友。」美斯十六歲時從阿根廷遷往西班牙及加入巴塞隆拿青年軍，獲球會付錢醫治他的生長賀爾蒙缺乏症，自此與巴這個城市建立深厚感情。



效力西班牙的另一勁旅皇家馬德里葡萄牙名將C朗亦在Twitter及fb發帖，他對事件表示震驚，全力支持遇難者家人，與他們團結一致。