﻿生病缺席會議 興德校董會大比數罷免校長

多次爆出醜聞的屯門興德學校，昨午召開校董會會議，討論校長陳章萍去留，惟她仍以生病為由缺席。會上最後以大比數通過罷免陳章萍，並將她即時解僱。校董雷其昌其後直斥，陳章萍在任時分化老師、不依程序招聘人手、而且一直未有現身，「有好多嘢做得唔好」。而九月一日開學日興德將有足夠老師上任。



興德學校校董會昨午召開會議，討論校長陳章萍的去留，惟陳章萍仍報稱因病缺席。經過近四小時討論後，出席的二十二名校董中，最終以十七票支持罷免、兩票反對、兩票棄權、一人因利益衝突不投票的情況下，大比數通過罷免陳章萍，並根據《僱傭條例》將之即時解僱。



委署任校長處理工作



由教育局親自任命的校董雷其昌事後表示，會上通過將校董會部份權力轉移予校董之一的劉義朗，興德的運作決擇及文件簽署將由其負責。另會由今日起委任一名署任校長及兩名助理校長處理日常工作。劉義朗指，過去兩周的準備工作雖「千頭萬緒」，但現已聘請足夠老師於九月一日開學日上任，而新學年校曆、老師編假安排亦已完成，新舊兩批老師將於下周一會面，並會在下周三舉行教職員會議，商討新學年安排。



雷其昌續說，經過這次「小小風波」後，開學工作已全部完成。他又指出陳章萍的「三樣錯處」，包括分化老師；不按程序聘請老師，令學校遭民事索償；而專責小組自本月八日成立以來，更是一次也未見過校長，亦無法向其索取資料，直言她「有好多嘢做得唔好」，又指過去部份校董及校監的權力過大。



雷其昌補充，陳章萍有權在收到解僱通知書二十一天內，向上訴委員會提出上訴及說明理由。教育局早前列舉出陳章萍五條罪項，包括濫用職權、沒呈報長期缺課學生、違規解僱老師、要求老師往深圳灣口岸派發傳單及向教育局提供虛假資料。



