﻿眾志成員：黃之鋒精神不俗

羅冠聰和周永康入住荔枝角收押所，料下周往監獄服刑；黃之鋒未滿二十一歲，被送往西貢壁屋懲教所。周父、羅母及女友、學聯前副秘書長岑敖暉等一行五人，昨攜生活用品到收押所探望周、羅兩人，兩人身穿囚衣。羅母表示，羅冠聰叮囑她要保重身體，她會繼續支持兒子。另外，黃之鋒數名親友昨到懲教所探望，香港眾志成員林淳軒形容黃剪平頭裝，精神不俗，正適應生活，「冇話好大壓力、好焦慮，」反提醒眾人繼續堅持。