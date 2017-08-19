﻿關員涉勾結黑幫 放高利貸

警方派「無間道」搗破一個高利貸集團，拘捕二十一人，案件昨有驚人發現，疑犯當中竟有六名主腦及骨幹成員竟為海關關員。消息指，該集團與黑幫勾結，「債仔」包括紀律部隊人員，部份涉案關員已被停職，並進行內部調查。



今次拘捕行動共二十一人被捕，據悉，其中一名四十五歲姓蔡現役關員疑為主腦；另有兩名現役關員及三名退休關員牽涉其中。被捕三名現役關員中，至少一人為高級關員。海關回應事件時，指不作評論。事件震動海關高層，部份涉案關員已被停職，接受內部調查。



警方早前派臥底進入一個高利貸集團調查蒐證近一年，日前展開代號「征峰」行動，共拘捕二十一人。據悉，該集團一四年一月開始營運，成員與黑社會勾結向紀律部隊人員放債，更會以暴力手段追債，並誘使對方協助收數，部份人更被迫提供身份證明文件作洗黑錢用途。