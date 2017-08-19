﻿「頭條大激賞」壓軸勁送逾14萬高級牀品及日式料理！

「頭條日報大激賞」勁送逾一千萬獎品，壓軸第三階段「NO.1粉絲勁獎」送總值超過十四萬勁獎，包括Cherry貢緞緹花一千六百針雙人牀品套裝禮盒，有齊牀笠、被套及枕袋（每份價值六千元）、鹽澤日式鐵板燒二人晚市套餐（每份價值三千五百元），名額共三十名。瞓得豪、食得豪，識享受又good taste，抽中就可以孖住另一半一齊嘆啦！



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