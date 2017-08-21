﻿點名戴耀廷要負很大責任 石永泰評三子判囚：無政治檢控

「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰及周永康衝擊公民廣場一案，上訴庭改判三人入獄六至八個月。大律師公會前主席石永泰直言：「出得嚟行，預咗要還」，認為判刑是「求仁得仁」，不應說是政治檢控，又點名批評佔中發起人、港大法律系副教授戴耀廷要為事件負上很大責任。戴耀廷回應說，要負責任的應是沒走上街頭發聲的人。



石永泰接受電視台專訪時表示，上訴庭副庭長楊振權已在判詞解釋判監理據：「主要話你點樣行使權利都好，一超越有暴力那條線就會無咗所謂輕判嘅保護罩。」他認為，判詞中提及香港社會近年瀰漫歪風的部份「比較情緒化」，並非《普通法》下一般的判詞，但沒影響判決的理據。



對於判詞中不滿一些「有識之士」的言行，他點名批評戴耀廷，「那時好多人對公民抗命作出一啲創意演繹，其實包括戴耀廷先生。戴耀廷has a lot to answer for（要負上很大的責任）！」他認為，戴耀廷口中的「和平佔領」只是「劇本」，屬於「書生論政」、懷着「不切實際嘅期望」，又引用佔領人士的口號「公民抗命，無畏無懼」，直指「出得嚟行，預咗要還」，質疑為何被檢控卻說成是政治檢控，「所謂求仁得仁，你點可以話係政治檢控、政治清算呢？」



他對部份外國媒體包括《紐約時報》就事件的反應感到「可笑」，「判決唔啱聽，你就話人哋法庭染紅」，又形容該報的說法，與今年初有中央黨媒批評七警案有外籍法官私通外國的言論沒分別。



戴耀廷：不上街才須負責任



戴耀廷回應指，石永泰未有指出制度的暴力問題，故不應將所有責任推予抗爭者，又說成年人未有走上街頭發聲，才令一眾年輕人走上前線抗爭，認為責任應由沒走上街頭的人負上。