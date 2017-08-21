﻿2.2萬人上街聲援被囚者

多個團體昨午發起遊行，抗議律政司就「雙學三子」衝擊公民廣場及反對新界東北撥款衝擊立法會案件，提出上訴覆核刑期，令十六名社運人士被改判監禁，批評上訴庭判處被告的刑罰與控罪不成比例。主辦單位一度稱約有五萬人參與遊行，其後指有關估算並不準確，只目測到很多人參與。警方則說高峰期有約二萬二千人。



民間人權陣線、新界東北發展關注組、社民連、香港眾志等團體，昨日下午三時發起「反對政治逼害，聲援入獄抗爭者」遊行，由灣仔修頓球場遊行至終審法院，被撤銷議員資格的梁國雄和劉小麗、羅冠聰母親等亦有參與。示威者手持標語，部份人更穿上囚犯服飾，沿路高呼「政治迫害可恥、釋放政治犯」、「公民抗命、無畏無懼」等口號。



因東北案而被判入獄的何潔泓，其母親認為法庭「判錯咗」，形容這十六人都是有抱負、有良心的年輕人。有遊行人士指，很欣賞這班為香港抗爭的青年，因他們所做的均並非為了個人利益。



大批警員沿途戒備，警方原本只開放軒尼詩道一條行車線，但由於人數眾多，及後開放兩條行車線，介乎金鐘港鐵站及杜老誌道之間的東、西行線電車服務一度暫停。遊行隊伍至傍晚近六時抵達終審法院集會，多名前學生領袖上台發言，大會亦準備信紙，讓參與人士寫信給在囚的社運人士，集會於晚上七時半完結。



岑敖暉：抗爭者無悔



遊行大會發言人岑敖暉批評，上訴庭判決與控罪不成比例，又指抗爭者並非輸打贏要，他們對於自己的行為是無悔、感到光榮。他指，參與人數比預期多，反映政府及律政司以嚴刑峻法，打擊市民參與政治和走上街頭的陰謀是全盤失敗。



政府發言人重申，上訴法庭處理「雙學三子」刑期覆核案是按《檢控守則》、適用法律和證據作檢控和上訴決定，完全不存在任何政治考慮，指控法庭受政治干預是完全沒有理據和基礎。