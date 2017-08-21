﻿車禍待援 40分鐘又捱撞 司機遭通宵巴撼飛橋底命危

一名私家車司機，昨凌晨近四十分鐘內先後遇上車禍！先是駕駛私家車在荃灣路天橋與另一輛私家車相撞，但當拖車拖走私家車時，一輛九巴駛至失控猛撼警車後再連環撞上私家車及拖車。站在車旁事主走避不及，被撞飛出橋外直墮十米橋底下，壓毀一輛私家車尾反彈墮地重傷昏迷，送院後命危。事件中巴士女車長、兩名乘客及拖車司機受傷送院治理；女車長調查後被警方拘捕。



禍不單行姓劉事主二十三歲，昨凌晨約一時半，他收工後駕駛本田私家車返家途中，沿荃灣路往屯門駛至近環宇海灣天橋面，與另一輛私家車發生碰撞，意外中無人受傷，報警後由於事主私家車未能開動，遂通知拖車到場拖走，其間車尾有警車着藍色警示燈殿後，提示尾隨車輛。警方到場處理。



至凌晨二時許，拖車準備將私家車拖走，事主站在私家車尾與警車前之間路邊，突然一名四十五歲姓林女車長，駕駛一輛N368路線往元朗西九巴駛至，失控猛撼警車，再將警車推前撞上私家車及拖車。警車尾一名交通警員及時避開，但劉卻走避不及，被警車撞至拋起再撞天橋欄杆，後跌落十米橋下地盤，壓毀一輛私家車尾冚再反彈墮地，頭部及身體多處重創昏迷。



四人輕傷送院



肇事巴士再衝前二十米至停下，女車長與車上一名三十四歲姓鍾男乘客及二十九歲姓鄭女乘客手腳及腰輕傷，四十九歲姓陳拖車司機亦手腳受傷，與昏迷事主一併獲送院，其中姓劉事主搶救後情況危殆，餘下各傷者無大礙。巴士女車長通過酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。意外原因警方仍在調查中。多名親友知悉劉遇車禍趕抵醫院了解，眾人均擔心其傷勢。九巴則對事件中傷者致以慰問，並指會全力配合警方調查。



理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，事主體重約一百四十磅，從十米高處墮下的撞擊力可逾一千磅，但由於私家車車身較地面軟，故發揮了緩衝作用，卸去近一半撞擊力，撿回性命。



