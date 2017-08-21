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﻿陳茂波：港可發展成區內創科樞紐

2017-08-21 列印
　　財政司司長陳茂波昨發表網誌，提及社會上有意見認為香港創科產業「做不起」、落後他人，他認為只要努力做好政策配套，繼續提供資源，加強培育和支援，並推動本地金融科技，與內地及國際業界翹楚作更多交流協作，香港一定可以發展成區內的創科樞紐。

預算案留百億支援

　　他指，本港創科生態和氛圍近年不斷改進，其中金融服務和數碼基建方面均達到世界級水平，而上周三到訪被視為「金融科技大本營」的數碼港，目前有超過二百家金融科技公司，提供逾四萬呎專為金融科技而設的共用工作間。自創新及科技局成立以來，政府投放逾一百八十億元推出多項計劃，在今年財政預算案亦預留一百億元，進一步支援香港的創科發展。
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