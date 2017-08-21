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﻿市民環保步行意欲　較去年減15%

2017-08-21 列印
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　　世界綠色組織調查（見圖）發現，在受訪的五百零五名市民中，七成表示願意因環保而步行，比率較去年減少近十五個百分點；另有約三成三未達康文署的「基礎指標」，每周中度和以上強度體能活動不足，比率較去年上升。

　　該組織行政總裁余遠騁認為，結果與近來的極端天氣及空氣污染程度有關，致市民的步行意欲下跌。他建議，香港應發展「綠色步行分數」，評定各區空氣質素、噪音污染、樹木綠化等方便步行指數，提供參考指標，協助推廣香港成為「步行城市」。他指步行好處多，如每日行八千步便能消耗約三百卡路里，並減少一點六公斤的碳排放，呼籲市民可多以急步行作為運動。
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