﻿衝出香港任澳門專家證人 國際級「伽利略」盧覺強

有「港版神探伽利略」之稱的理大前機械工程學系工程師盧覺強擔任法庭專家證人逾廿載，早前首度衝出香港，到澳門法院擔任專家證人，為女私家車司機討回公道。他親自撰寫專家報告，在庭上用數據說服法官，成功助女司機脫去不小心駕駛罪名，成為澳門法院首位獲認可的海外交通意外專家證人。記者：潘琪慧



盧覺強在港曾出任交通意外專家證人近八十次，惟去年十月在區域法院擔任專家證人時，被法官質疑其資格，即時被撤銷專家證人資格，是廿二年來首次被拒。但卻無阻市民繼續找他協助伸冤，前年十二月一對澳門夫婦親身赴港向盧求助。



案情透露，一輛電單車在一四年二月，於澳門松山隧道口遭一輛私家車車頭撞到尾部，鐵騎士捲入車底被困受傷，而涉事私家車女司機被控「過失傷害身體完整性」罪。惟女被告不服，反指當時雙方差不多平行前進時，電單車失控撞向其左邊車身，希望盧協助她洗脫罪名。



盧根據控辯雙方的口供分析理據，發現原告司機說法不穩妥，便答應為女被告擔任專家證人，花了三星期時間分析、計算及撰寫報告。他今年五月到澳門擔任辯方專家證人，其報告計算出私家車車頭撞擊電單車尾所需力度為一零一磅，始導致私家車車頭凹陷，電單車向前彈開，惟案發時未見相關跡象。報告又指電單車當時車速較慢，不可能走到前方被撞，加上女司機的反應時間為零點三七秒，在聽到電單車失控撞倒私家車左邊車門時已緊急煞車，反映女司機表現謹慎。法庭最終於六月二十三日宣判女司機無罪勝訴。



資歷納入海外法院



盧覺強指，今次在澳門擔任專家證人意義重大，「因海外法院也接納我的資歷作專家證人，我的資歷是國際性，受英國及歐洲國家認可」，並透露其後亦有澳門居民找他擔任一宗致命交通意外的專家證人。