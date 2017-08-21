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﻿機構優惠司機推測中風風險

2017-08-21 列印
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　　職業司機是中風高危一族，香港路德會社會服務處指，現時全港有十三萬名職業司機，當中有約百分之三，即五千人有中風機會，一旦中風病發，有機會導致交通意外。該會引入中大「照眼底」的「全自動視網膜圖像分析」中風檢測技術，分析檢測中風風險，今日起將為三百名司機進行檢測（見圖），每位收費三十元，額滿即止。

　　該會近日與香港青馬獅子會合辦一項「職業司機—『風』險管理」計劃，助理行政總裁鄧錦標表示，司機工作時間較長，是次檢測只需時約十五分鐘，費用亦比市面上需一千多元的傳統中風檢測便宜，相信可鼓勵司機預早檢測。

　　此外，計劃亦會為中、高風險人士提供輔導服務，以加強健康教育，減低患病風險。

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