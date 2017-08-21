﻿選對汽車椅保安全 考究擺位款式

早前一名醫生爸爸用孭帶置兩月大兒子在胸前駕車的事件，引起關注。有汽車專家建議父母安排嬰兒及幼童使用安全籃或安全座椅。不過，安全椅放置的位置及款式，亦會影響其保護作用，不容忽視。文：黃慧心



對於嬰兒及兒童乘坐汽車的安全問題，香港汽車工業學會會長李耀培認為，雖然現時香港未有立法規管，運輸署只建議為十二個月以下乘客提供便提式嬰兒牀（如嬰兒安全籃）、九個月至四歲幼兒乘客使用兒童安全椅。他以該名爸爸用孭帶置兒子於胸前駕車的事件為例，指車輛前座是為成人設計，一旦發生意外，安全帶會即時收緊，容易令嬰兒受傷。



按成長換款 宜置後座中央



育有兩名兒子的黃先生，因應孩子的成長所需，先後購置了三款安全座椅，「最早買的是比較適合一歲以下使用的嬰兒籃；到了長子可以坐比較長時間，買了另一款安全座椅。後來嬰兒籃給初生的幼子用，到他七、八個月又多買了一張安全座椅。」



黃先生表示，安全座椅估計會用到兒子七、八歲，因此較抵用，但嬰兒籃大多只用上數月，並非人人願意購買，他認識的朋友中，部分人會手抱嬰兒坐在後座。



現時黃先生把兩張安全座椅放置在後座兩側，但一項曾刊登於兒科醫學雜誌的研究發現，初生嬰兒至三歲幼兒使用安全座椅，置於後座中間位置的安全度會較置於兩旁高百分之四十三。至於安全座椅應面向前（車頭方向），還是面向後（後座座椅），根據美國兒科醫學會發出的指引，建議兩歲或以下幼兒的安全座椅應向後安裝。



後向式座椅 傷亡減75%



期刊《Injury Prevention》亦刊登了一項相關研究報告，研究發現兩歲以下兒童若使用面向後的安全座椅，傷亡率可減少七成五。指引又建議兒童使用安全座椅至十三歲，並須時刻緊扣安全帶。



消費者委員會與國際消費者研究及試驗組織於二○一四年合作，比較市面上的安全座椅，發現後向安裝座椅，較前向安裝座椅更安全，但提醒家長切勿把後向式安裝座椅，安裝在配置安全氣袋的前座上，否則安全氣袋打開時會令兒童頭部撞向椅背而受傷。