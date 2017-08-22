﻿雙向收費倉卒實施 青嶼幹線塞爆 運輸署致歉

青嶼幹線大嶼山及馬灣收費廣場前日起實施「雙向收費」，但前往機場方向收費廣場的六條繳費通道未能應付首個上班日的車流量，導致早上繁忙時間「塞爆」逾三小時，逾百班巴士班次延誤。運輸署事後急急「補鑊」，增多兩條繳費通道疏導車流，署理署長李萃珍至傍晚終於「認衰」，向駕駛者致歉。



青嶼幹線目前是來往大嶼山及機場的必經之路，過往採取「單向收費」，惟因應港珠澳大橋啟用後，青嶼幹線不再是進出機場的唯一道路，運輸署前日起改為「雙向收費」，但昨日早上繁忙時間便爆出大塞車。運輸及房屋局局長陳帆與署理運輸署署長李萃珍至下班時間才到場視察情況。



下午加開繳費通道「補鑊」



李萃珍指，昨早整體車流量與平日相若，但承認在放置水馬、提示司機等安排可以做得更好，對駕駛者造成不便「講聲唔好意思」。對於為何不待港珠澳大橋通車才實施「雙向收費」，她解釋青嶼幹線通車初期，曾有車輛駛過沒人駐守的收費亭，造成二十多宗交通意外，當中包括兩宗嚴重意外，署方與警方研究後，認為讓車輛駛過不用收費的收費亭存在道路安全風險，故有必要預先採用「雙向收費」安排。



大塞車昨早七時許開始，前往機場方向的收費廣場，只有四條人手及兩條自動繳費通道運作，未能疏導車流量導致交通嚴重擠塞，車龍更伸延至汀九橋，甚至延至掃管笏，大欖隧道往九龍方向一度實施間歇性封閉。



運輸署隨即「補鑊」，分別於上午十時及下午五時先後增加兩條繳費通道疏導車流，至下午五時許，署方一度將最左邊的收費通道暫列為「只限專利巴士」，紓緩下班時間的車流量。



九巴按路況抽調巴士



任職空姐的譚小姐說，同事們已互相提示青嶼幹線大塞車，盡量避免乘巴士及駕車上班。她又指，有同事遲到近兩小時才抵公司。由馬鞍山乘巴士到機場的梁小姐稱，平日車程只需一小時，昨日卻花了兩小時，擔心趕不上航班。



九巴昨天有二十五條往機場及東涌的九巴及龍運巴士路線受影響，一度抽調巴士來往青衣及東涌、機場服務。城巴則來回合共一百班城巴機場快線、北大嶼山路線，及多條往來屯門、天水圍與港島的路線班次出現延誤。