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﻿何君堯將去信港大促辭退戴耀廷

2017-08-22 列印
■何君堯指將去信港大，要求取消戴耀廷的教席。
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　　大律師公會前主席石永泰前日點名批評佔中發起人、港大法律系副教授戴耀廷要為「雙學三子」被判囚負責，身兼立法會議員的前律師會會長何君堯昨亦狠批戴耀廷言行扭曲，聲言將去信港大要求將對方辭退。

　　何君堯昨在電台節目中批評戴耀廷「講一套，做一套」，以公民抗命的精神去教導學生維護法治的做法矛盾，又認為對方言行扭曲，誤導青年，違背公眾期望，直言對方不適合再執教鞭。他今後除了繼續作公開譴責，更將去信港大要求取消戴的教席。

　　他指，律政司有刑事檢控的獨立決定權，有關控罪不涉政治罪行，將入獄十六人稱為「政治犯」並無事實根據，批評泛民將判刑誇張化。他又形容刑期「濕碎」，並以入獄二十七年的南非前總統曼德拉為例，「（政治犯）閒閒哋都坐十幾二十年，甚至終身監禁」。
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