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﻿美股中段升17點

2017-08-22 列印
　　美國股市本周首個交易日個別發展，杜指中段報二一六九一點，升十七點；納指則報六二一二點，跌三點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點一港元，升零點三五港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點六五港元，升零點四五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十七點一美元，升五點五美元；紐約期油則報每桶四十七點五八美元，跌零點九三美元。
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