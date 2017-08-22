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﻿國泰購買第18架空巴投入服務

2017-08-22 列印
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　　國泰航空購買的第十八架空中巴士A350-900客機（見圖），稍後將由法國圖魯茲飛到本港，正式投入服務。

  國泰贊助的亞洲青年管弦樂團，昨日到飛機廠與新飛機合照。該團昨晚在當地舉行音樂會，作為慶祝香港特區回歸二十年的世界巡演之一。

　　空中巴士A350客機為新一代的廣體客機，擁有安靜、巡航速度快、空間寬敞、燃油消耗少等特性。由於耗油量比其他主流機型少兩成半，有助減少碳足印。
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