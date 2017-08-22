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﻿海味店遭爆竊花膠燕窩

2017-08-22 列印
■上環海味店遭爆竊，損失一批花膠、燕窩及鮑魚等。
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　　猖狂歹徒公然爆竊警署對面海味舖！昨早一間海味舖店主返店時，赫見店舖門鎖不翼而飛，店內有搜掠痕跡遂報警求助。警方現場，負責人經點算後證實損失共值二十八萬元的海味乾貨及少量現金；警方正追緝賊人歸案。

　　現場為干諾道西二十八號、中區警署對面一間海味舖，昨早近十時半，五十三歲姓黃負責人回店時，發現大門門鎖不知去向，當下心感不妙，進入後見舖內凌亂及有搜掠痕跡，疑被竊賊爆竊報警求助。警方接報趕抵，經負責人點算，證實損失一批合共值約二十八萬元海味乾貨，包括花膠、燕窩及鮑魚等，以及約一千六百元現金。警員之後在附近一帶兜截可疑人等，惟沒有發現。據悉涉事店舖沒有安裝閉路電視及防盜警鐘。警方將案件列爆竊處理，交中區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫無人被捕。
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