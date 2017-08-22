 Advertisement
  • 2017年8月22日 星期二
  • 28º
  • 85%
熱門： 雙學三子天鴿興德違法達義ching chong

日報新聞 > 港聞

﻿升小家長講座 用Jetso App免費登記 快捷方便

2017-08-22 列印
Previous Next

　　「頭條Jetso」App NO.1着數及資訊兼備！今期有子女準備升小一嘅家長留意，嚟緊九月六日將會舉行「家校雙全知識選」升小家長講座，由《星島日報》同教育局合辦，邀請到教育局代表介紹二○一八年小一入學統籌方法，仲有育才專家教路及即席解答問題，好值得參考㗎！O依家用「頭條Jetso」App登記參加，就有機會得到兩張講座門券，免費入場獲取優質實用嘅選校資訊。名額共二百位，快啲行動啦！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd