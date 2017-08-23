﻿「天鴿」外圍氣流困住熱氣 39度似火爐133年來最熱

颱風「天鴿」昨日未見蹤影，卻先為香港帶來炎熱天氣！受外圍下沉氣流影響，天文台昨午錄得最高氣溫達三十六點六度，打破一百三十二年來的最高溫紀錄，天水圍濕地公園更錄得三十九度高溫，而元朗、打鼓嶺、沙田等多個地區，亦錄得超過三十八度。不少市民抵受不了高溫，紛紛走到商場「歎冷氣」。



天文台高級科學主任林靜芝表示，全球暖化問題日趨嚴重，加上「天鴿」襲港前夕，本港受外圍下沉氣流影響，不利熱氣擴散，令本港昨日相當悶熱。昨午二時，天文台錄得最高氣溫三十六點六度，創下今年最高溫紀錄，更是天文台自一八八四年有紀錄以來最熱的一天，同時打破兩年前三十六點三度的紀錄。



多個地區氣溫更有如火爐般，天水圍濕地公園的氣溫高達三十九度，是該站自二○○五年有紀錄以來最高；其餘多個分區亦錄得超過三十八度高溫，當中元朗及打鼓嶺，最高氣溫分別錄得三十八點六及三十八點五度，九龍多個地區氣溫亦高達三十七度。



天文台總部錄36.6度



本港空氣污染亦嚴重，環保署十三個一般監測站中，東涌的空氣質素健康指數達最高的「10+」級，健康風險達「嚴重」水平。其他包括沙田、屯門、將軍澳、大埔等多區的一般監測站，以及所有路邊監測站，亦達九至十級，健康風險水平屬「甚高」。



多區空氣污染嚴重



天熱悶熱，大批市民到商場「歎冷氣」。記者昨午到西九龍中心視察，大批市民坐在八樓美食廣場的長椅玩手機和看報紙，未見桌上有食物。八十多歲的馮伯表示，昨日天氣特別熱，自己居於附近的麗閣邨，家中雖有安裝冷氣，但因電費貴，故走到西九龍中心休息。升讀中六的石同學指，昨午原與一班同學逛街，但「天氣太熱，唔想離開商場」，因此買些小食和凍飲，邊吃邊聊天逾三小時，至傍晚才離開。