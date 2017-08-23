﻿中港台多人報案求助 「假活佛」騙財十億

不法之徒假借活佛為名，騙財為實！有立法會議員早前接獲來自中、港、台多名男女求助，聲稱遭一名「假活佛」威脅利誘，購買假保健產品和祈福，據悉受騙人數近萬人，總涉款達十億港元。約三百名苦主昨在立法會議員陪同下往警署報案，由於涉案嫌疑人已逃離本港，議員呼籲警方發海外通緝令將其緝捕。案件現由重案組跟進。



民建聯立法會議員劉國勳，早前協助二十多名「假活佛騙案」苦主報案後，多名來自中、港、台三地的男女陸續而來，聲稱受到一名自稱「活佛」的姓陳男子所騙，被誘使及脅迫購買假保健產品和淨水機，部份人更被恐嚇稱家人將遇上厄運，必須祈福消災解難。一名來自遼寧瀋陽市的五十九歲姓傅事主稱，自己早前在陳推介下，買了三百多瓶單價一千二百五十元人民幣的保健產品，同時買了多盒面膜，共用了約二百六十萬元人民幣。結果長期使用下，竟患上皮膚病。



劉國勳指，騙徒利用人趨吉避凶的迷信心態行騙，已接獲約六百人求助，損失金額超過一億港元。但根據眾多苦主所知，受騙總人數估計有近萬人，總共涉及約十億元，更有部份台灣苦主慘被騙色，據知陳目前已離開本港。



嫌疑人已離開香港



劉國勳與立法會議員蔣麗芸昨陪同其中三百名苦主，前往灣仔警署報案，由保安局政治助理劉富生接收請願信。兩議員促請警方及保安局徹查事件，打擊詐騙集團，並發出海外通緝令緝捕陳。劉富生承諾會跟進事件。案件目前由灣仔警區重案組跟進。



警方表示，由六月十五日至昨日共接獲三十六男一百二十女報案，指一名男子在○四年至一六年間，為他們在香港及外地祈福及舉辦活動後要求他們捐獻金錢，或慫恿購買聲稱健康產品及藥物。他們其後懷疑受騙報案。經初步調查，共涉金額約四千四百七十萬港元，案件列求警調查，由灣仔警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。