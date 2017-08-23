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﻿ 蕭嘉怡獲任命為政務司政助

2017-08-23 列印
■政務司司長政治助理蕭嘉怡。
■民政事務局副局長陳積志。
■教育局局長政治助理施俊輝。
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　　政府昨公佈第二批副局長及政治助理名單。民政事務總署副署長陳積志將出任民政事務局副局長，而中西區區議員蕭嘉怡獲委任為政務司司長政治助理，成為今屆第二位晉身政府的現任區議員；教育局局長政治助理則由施俊輝留任。

　　今日履新出任民政事務局副局長的陳積志，八三年加入政府政務職系，曾於前文康市政科、警察總部、發展局、前政務總署等多個政策局及部門工作，一一年晉升首長級乙級政務官，並出任民政事務總署副署長至今。

　　獲委任為政務司司長政治助理的三十四歲蕭嘉怡為民建聯成員，自一二年起擔任中西區（東華選區）區議員，將於九月一日履新。而教育局局長政治助理則由三十一歲的新民黨成員施俊輝留任，他加入政府前曾任中學教師和匯賢智庫行政總監，今日履新。
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