﻿港大前技術經理被廉署起訴

廉政公署昨起訴一名港大前技術經理，指他沒有披露自己在一間科技公司的財務利益，讓該公司在四年內獲超過八十四萬的採購定單及裝修工程。案件本周四在東區裁判法院應訊，以待轉介區域法院答辯。



廉署早前接獲報案，指港大前牙醫學院技術經理袁大鵬（五十七歲），在一三年三月一日至一六年六月十六日期間，多次在執行其公職過程或在與其公職有關的事務上，無合理理由安排MT Scientific Company （MTSC）承接港大的採購定單及裝修工程，涉款逾八十四萬一千元，卻沒有申報他與胞妹在MTSC的財務利益。



廉署調查後控告袁四項公職人員行為失當罪名、一項串謀詐騙罪及一項公職人員行為失當的交替罪名。其間港大一直提供全面協助。