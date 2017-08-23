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﻿美股中段升155點

2017-08-23 列印
　　美股周二造好，杜指中段報二一八五九點五六，升一百五十五點八一；納指則報六二九一點七七，升七十八點六五。滙控美國預託證券價格中段見七十四點四六港元，跌零點零四港元；中移動則見八十八點四三港元，升零點九八港元。
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