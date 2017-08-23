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﻿港府打擊Uber 的士聯會指太寬鬆

2017-08-23 列印
■的士聯會指港府打擊Uber手法過於寬鬆。
■代表向運輸署提交報告書。
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　　推動的士發展聯會為更有效打擊非法載客，早前台灣考察並總結其打擊Uber及「黑的」的經驗作借鏡，向運輸署提交報告書，指港府打擊Uber手法過於寬鬆。

　　聯會六月到台灣與當地交通部會面，交流打擊Uber及管理的士車隊情況，昨向運輸署提交「台灣考察交流團」報告書。報告書提及，台灣當局修例嚴打Uber，一個月內取締Uber的總罰款額為十一億元新台幣，反觀香港政府對Uber的處理過於寬鬆，令香港的士行業被Uber蠶食。報告提出多項建議，包括在的士車廂安裝監控鏡頭以改善的士服務、加強培訓及為業界提供支援等。

　　聯會會長李超凡表示，業界對於拒載及「黑的」問題存有一定責任，但法例規管不足也是主因，若政府立法管制，業界將樂意跟隨法例要求。
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