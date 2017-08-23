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﻿無良狗主涉虐待幼犬後遺棄

2017-08-23 列印
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　　油塘發生無良狗主涉嫌虐待幼犬後遺棄事件！一隻魔天使幼犬，昨日被途人發現遺棄在垃圾站（見圖）外一個狗籠內，身體瘦弱，疑遭人虐待報警。警員事後通知愛協人員到場帶走交獸醫檢驗。

　　現場為油麗邨一個垃圾站對開，昨晨六時許，一名晨運人士路經垃圾站外，發現一隻小狗伏在一個狗籠內，籠內雖然有狗糧及水，但懷疑牠曾遭人虐待及被狗主遺棄報警。

　　愛協發言人稱，帶走的小狗為一隻幼年魔天使，身上沒有晶片。獸醫初步檢驗後，發現牠嚴重低血糖、營養不良及患有皮膚病，懷疑遭主人疏忽照顧，其健康情況不穩定，有待治療及觀察，才知可否撿回其性命。
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