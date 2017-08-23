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﻿科大推首年住宿體驗計劃

2017-08-23 列印
■科大發言人指，期望透過計劃為新生營造關愛共融的學習環境，以助他們成長。
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　　科大為協助一年級新生盡快適應大學生活，為約五百位新生推出全新的「首年住宿生活體驗計劃」，包括約四分一的非本地生提供滿一個學年的住宿安排，期間更可獲受特別培訓的「本科生學長導師」照料。

　　科大日前為六十九位來自不同學院及校內組織的「學長」提供培訓，內容涵蓋如何識別情緒問題、領導技巧及個人成長發展等範疇。新學年開始後，將為來自不同地區及背景的學弟妹提供意見、排難解紛等。

　　科大學務長Robert Wessling指，教育並不只限於課室授課，舍堂生活同樣是重要，希望藉體驗計劃，協助新同學適應科大生活，並因此學習珍惜和尊重不同文化，達至國際文化共融的理念。
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