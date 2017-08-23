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﻿八旬小巴司機捲撞途人致命危

2017-08-23 列印
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　　年逾八旬老司機，駕駛綠頂專線小巴在葵涌失控剷上行人路。昨午三時許，八十二歲姓葉老翁，駕駛綠頂小巴駛至安蔭商場對開梨木道落客後，空載開出時，小巴突然失控剷上行人路，車頭撞毀一條燈柱後，再撞倒一名六十歲姓梁男途人捲入車底。

　　消防員接報到場救出重傷途人送院，治療後情況危殆。肇事司機現場協助調查通過酒精呼氣測試，意外原因警方仍調查中。

　　根據運輸署規定，年滿七十歲的駕駛人士，續領駕駛執照時，必須向運輸署遞交一份由註冊醫生填寫及簽署的體格檢驗報告表格，以證明申請人的健康狀況適宜駕駛。
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