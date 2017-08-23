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﻿77%受訪者感港住宅地不足

2017-08-23 列印
■有五成四受訪者同意開發郊野公園。（資料圖片）
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　　房屋供應持續不足，有調查指逾半市民認同開發部份郊野公園用地作住宅的計劃。有民間組織指，調查反映市民對住宅用地不足有共識。

　　港大民研計劃受民間組織「107動力」委託，就開發部份郊野公園用地作住宅，隨機抽樣約一千人進行電話訪問，發現七成七受訪者認為本港住宅用地比例不足，而五成四同意開發郊野公園，反對則有四成。對於政府倡重新規劃整體土地用途，只將生態價值低、接近市區的郊野公園作土地發展，獲五成七人支持，近三成人反對。

團體倡利用變電站上蓋

　　「107 動力」召集人何民傑認為，目前本港只有百分之七的土地作住宅用途，稍增百分之一已足以興建一百五十萬個單位，政府應積極覓地，建議政府考慮利用變電站、貨櫃碼頭的上蓋加建住宅。
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