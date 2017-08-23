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﻿港七月通脹微升至2%

2017-08-23 列印
　　政府昨公佈七月份整體消費物價較去年同期高百分之二，較六月份的百分之一點九升幅稍高，主要是由於女裝外衣價格上升所致。總計今年首七個月，綜合消費物價指數較去年同期升百分之一點四。

　　各類消費物價指數細分項目的按年升幅中，交通類升百分之三、住屋及外出用膳均升百分之二點七、食品升百分之二點二、雜項服務升百分之一點四、衣履升百分之零點九和雜項物品升百分之零點五，耐用物品則錄得按年跌百分之三點六。

　　政府發言人表示，消費物價通脹在七月份維持溫和，預計輸入通脹低及本地成本壓力溫和，通脹的上行風險在短期內受控。
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