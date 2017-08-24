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﻿【幫孩子趕走焦慮】心理學家教路 孩子升小一全攻略

2017-08-24 列印
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　　準備升小一的學生，意味著他們脫離幼兒階段，將會面對更多挑戰和困難。想減少他們的焦慮，爸媽在開學前的心理輔導尤其重要。找來專家教你幾個開學小錦囊。https://goo.gl/arASEK









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