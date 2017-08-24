﻿狂風吹甩吊船 毀昇御門三戶窗 巨浪襲杏花邨 停車場沒頂

颶風級颱風「天鴿」吹襲本港，部份屋苑疑因管理不善，令業主及車主蒙受損失。紅磡「昇御門」三個單位的玻璃窗慘被一台吊船如流星錘般連環撼爆，幸無人受傷；港島杏花邨停車場遭水淹沒頂，停泊場內的二十多輛汽車全數報銷，車主欲哭無淚。



網上昨天瘋傳多段短片，顯示昇御門外牆一台吊船恍如打鞦韆般隨強風飄盪，先後撞爆三個低層單位的玻璃窗，玻璃碎片四散，部份吊船零件散落飛墮地面。三十四歲姓黃保安昨早九時許接報報警，有住在涉事單位上層的住戶透露，涉事單位租客正外遊，故事發時無人在家。消防最後破門而入，將吊船固定下來，事件中幸無人受傷。警方昨晚派出刑事偵緝隊一度重返現場登門調查。



安全索被吹斷 吊船「失控」



負責管理昇御門的信德物業管理有限公司就事件回應，涉事吊船原本擺放在昇御門三樓平台，由於昨早風力強勁，其中一條安全索斷裂，令吊船被吹出樓外。信德強調，打風前已採取必要措施加固各吊船，現正全力協助受影響單位住戶安排維修及善後，並會委託承辦商及保險公司徹查事件。



另一邊廂，港島東杏花邨一地牢停車場同樣損失慘重。昨早約九時，停車場入口處已出現「瀑布」，大量流水沿斜路湧進停車場，未幾即浸滿近兩米高的入口，甚至後樓梯亦被水淹沒。當時停車場內停泊了二十輛車，恐全數報銷。負責管理的港鐵事後嘗試用泵車將水抽走，但成效欠佳；至下午二時許召消防到場協助，積水至晚上仍未退去。有保安員一度報稱有三人被困停車場，消防聞言後出動蛙人搜救，最後證實是誤報。



水淹車場一度傳三人失蹤



港鐵物業管理部回覆本報查詢，昨日一直留意天氣情況，並於打風前在屋苑範圍採取一系列措施，包括檢查及清理渠道，以及在近海傍住宅大廈對開放置沙包。物業管理部會主動與受影響住戶聯絡，協助他們與保險公司跟進，稍後會與業主委員會跟進颱風下的安排，檢討如何作出改善。