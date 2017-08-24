﻿鯉魚門岸邊七人被困 風暴潮洶湧多處變澤國

十號風球再遇上天文大潮，鯉魚門馬環村及三家村成水浸重災區，湍急海水如急流般不斷湧入村，多人被困，其中兩個家庭共七人因路面被水沖塌，要消防員拯救，幸無受傷。大嶼山大澳及沙田城門河畔亦水位暴漲，海水及河水倒灌淹沒陸地與行人隧道。



昨晨九時許，鯉魚門馬環村及三家村在風暴吹襲下，海水遇大潮，水位上升最高達三點五米，海水高過岸，大量海水湧入村如一片汪洋，部份海水沖入屋，水深及膝，多名村民被水圍困報警求助。其中一間近岸邊村屋兩戶共七人，因門口地台被海水沖塌出現一個兩米乘一米大洞，無法逃走。消防員接報到場以鋁梯作橋及綁上一條扶手安全繩，再用繩綁着村民救出，其中一名女事主黃女士，其間自行爬窗逃出，幸無受傷。



大澳亦屬低窪地帶，昨早「天鴿」來勢洶洶，家住大澳的守護大嶼山聯盟成員謝世傑表示，在上午十時水位漲得很快，海水不到半小時已浸上新基大橋，至早上十時五十分，積水湧入棚屋，部份居民和店東忙於搬遷電器、貨品搬往二樓，減低損失，積水以永安街一帶較嚴重。風暴吹襲期間，警方及民安隊不停來回疏散被水困居民，帶他們到民政處設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心暫避，亦有部份人安排至龍田臨時收容中心。天文台表示，受到天鴿的風暴潮及漲潮所影響，大澳的最高水位達三點七米。



有人划艇取樂



城門河大潮期間，水位上升至路面，大量河水湧上岸淹浸路面，近岸單車徑低窪隧道水浸幾乎沒頂無人受傷。另外青山龍珠島附近一個露天停車場水浸，有居民即興取出獨木舟划艇作樂。