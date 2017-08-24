﻿全港接700宗塌樹報告 聯院塌樹堵急症室通道

「天鴿」吹襲下，本港多區共有近七百宗塌樹意外，有兩名警員受傷送院。其中觀塘聯合醫院對開塌樹，因塌樹阻礙救護車出入，救護車一度要將病人轉送往其他醫院，直至消防及有關部門將塌樹移走清理，下午才恢復接送病人服務。



昨晨八時許，九號風球下，觀塘秀雅道聯合醫院對開，一棵十五米高、直徑半米的大樹，被強風吹至連根拔起倒塌橫亘路中，幸當時無途人及車輛經過，無人受傷。消防員到場時，一度恐有人被大樹壓着，搜索後證實無人。



由於該段來回行車線為救護車通往急症室出入口通道，意外後警方將路面封閉，召消防員到場鋸樹清理，救護控制中心得悉後，只好指揮救護車接載病人或傷者轉往其他醫院治療，幸未有嚴重影響病人救護服務。經過數小時清理後，現場路面在下午重開，救護車接送病人服務亦恢復。



兩警處理塌樹遭砸傷



另外，昨晨九時許，有警員在黃大仙龍翔道近大磡道處理一宗塌樹期間，突然再有大樹倒塌，兩警員走避不及，頭部受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，其中一人傷勢較重一度昏迷，幸治療後清醒，情況嚴重，另一名警員則情況穩定。警隊一哥盧偉聰事後到醫院探望該兩名受傷警員。「天鴿」襲港期間，全港有近七百宗塌樹意外，包括柴灣道、西貢公路、將軍澳厚德邨、羅便臣道等，何文田衛理道亦有塌樹阻路軌，多宗塌樹幸情況並不嚴重，但警員及消防員則疲於奔命出動鋸樹及清理，以及塌樹阻塞路面及發生意外。



此外，多區亦在風暴下發生多宗地盤天秤損毀及棚架倒塌等意外，幸均沒有人受傷。其中將軍澳一興建中屋苑地盤，其中一支天秤，被強風吹至折斷，幸沒有塌出地盤傷人。荃灣柴灣角街及觀塘鴻圖道，風暴下分別發生棚架不堪強風被吹塌，當中柴灣角街拆卸中大廈棚架倒塌，壓毀路邊一輛私家車，幸無人傷。



