﻿貨船擱淺下沉 飛服隊怒海救39人

颱風「天鴿」來襲，本港及附近水域狂風暴雨，十多艘貨船在本港西南面十五海里擱淺或下沉，多名船員在水中或船上待救，政府飛行服務隊派出直升機前往進行搜救，共八架次三十九人獲救。



昨午一時四十九分，本港十號風球高懸期間，政府飛行服務隊接獲本港海事救援協調中心通知，指一艘貨船在香港西南十五海里的礁石旁擱淺，該艘貨船上有十四名身穿救生衣船員墮海待救，因風高浪急，險象環生。



墮海船員體溫過低送院



消息稱，由於貨船傾斜，附近船隻無法接近救援，政府飛行服務隊三架直升機出動，於下午二時二十二分抵達搜索現場進行搜救，當時天氣相當惡劣，能見度低，海浪高達十至十四米，足有三、四層樓高，半小時內有十二名船員受輕傷獲救，由直升機送抵政府飛行服務隊總部，毋須送院，但有兩名船員失去蹤影。



直升機於現場肇事船隻附近一帶，再發現十多艘船隻擱淺，三架直升機繼續於現場進行搜救，至下午三時四十六分率先救起一名墮海船員，他體溫過低，要送院治理。其後到晚上七時，飛行服務隊陸續救起另二十六人，當中一船員昏迷，急送院治理，而在該批獲救船員中，亦包括早前失蹤的兩船員，晚上七時許，搜救任務暫停。



八旬翁蹈海自殺亡



昨晨十時許，一艘長六十六米的遠洋貨船途經大嶼山愉景灣對開時，因風高浪急，船身被吹至傾側隨時沉沒，船長遂將船駛近岸邊，與船員逐一跳船逃生，最後貨船擱淺於稔樹灣。救援人員接報趕至現場，船上連船長共十人（二十三至四歲），全部安全撤離，無人受傷。海事處表示，船公司安排的拖船已抵達現場提供協助，海事處正跟進事件。



另一方面，八十三歲姓余老翁，昨午三時許在風球下於九龍城碼頭蹈海自殺，獲救送院不治，他身上懷有遺書，警方調查後指案件無可疑。 本報記者