﻿暴雨毀農作物 菜價推高近兩成

強颱風「天鴿」帶來暴雨連場。有蔬菜批發商表示，廣東省在夏季多種植瓜類和豆類，相信不少農作物已被颱風摧毀，估計未來數日的批發價會上調一成，零售價更可能被推高近兩成，市民將有一段時間「捱貴菜」。



香港入口蔬菜批發商會會長袁昌指，「天鴿」在香港西邊登陸，廣東省惠州、東莞等，主要種植瓜類和豆類的地區最受影響，相信節瓜、青瓜、青豆等在未來數日的批發量會較平日大幅減少，估計批發價會上升超過一成。



位於錦田的樂樂有樹農場負責人張典雄表示，日前知道有可能打風，已即時以竹枝固定農作物，並在泥土挖坑疏導雨水，希望減少損失。不過，他說昨日大半日懸掛風球，自己雖未回到農場打理，但多區降雨量超過一百毫米，而且風勢頗大，相信早前種上的番茄苗、菜心苗等已被淹沒和吹毀，除了損失數萬元外，亦賠上栽種的時間。