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﻿美股中段跌65點

2017-08-24 列印
　　美國周三股市偏軟，杜指中段報二一八三三點，跌六十五點；納指則報六二七三點，跌二十三點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點二八港元，跌零點二二港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點○五港元，升零點六港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百九十四點二美元，升三點二美元；紐約期油則報每桶四十八點二八美元，升零點四五美元。
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